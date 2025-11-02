El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, se espera en Camas un tiempo variable que podría influir en las actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la jornada, se prevé un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado de nubes altas durante la mañana y la tarde, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco.

La temperatura máxima se espera que llegue a los 24 grados en las horas centrales del día, proporcionando un respiro agradable después de las noches más frescas. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 21 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a la precipitación, la probabilidad de lluvia es moderada, con un 50% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, disminuyendo a un 25% entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son escasas, con un registro de 0.1 mm pronosticado. A lo largo del día, se mantendrá un ambiente mayormente seco, aunque no se descarta la posibilidad de algunas lloviznas ligeras.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, aunque no se anticipan rachas fuertes. La dirección del viento también puede contribuir a la dispersión de la nubosidad, permitiendo que en algunos momentos el sol brille a través de las nubes.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la tarde cuando las temperaturas comiencen a descender. Además, es prudente estar atentos a la posibilidad de lluvias ligeras, sobre todo en las primeras horas del día. En resumen, el tiempo en Camas hoy será variado, con temperaturas agradables y una mezcla de sol y nubes, ideal para disfrutar de un día de otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.