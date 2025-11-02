El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, el tiempo en Cabra se presenta con un panorama variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados , con una ligera disminución a 14 grados en las horas más frescas.

Durante la tarde, el cielo se irá cubriendo progresivamente, alcanzando un estado de nubes altas y, posteriormente, un cielo cubierto. Las temperaturas máximas se situarán alrededor de los 20 grados, proporcionando un ambiente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 82% en las horas centrales del día.

En cuanto a la precipitación, se prevé que no haya lluvias significativas, con un 0% de probabilidad de precipitación durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en las horas de la tarde y la noche, la posibilidad de lluvias ligeras aumenta, aunque se espera que sean intermitentes y de escasa intensidad. La probabilidad de tormenta es baja, con un 0% de posibilidad en las horas de la tarde.

El viento soplará de dirección este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 10 km/h en la tarde. Esto proporcionará una brisa suave que, combinada con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados en las últimas horas del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer, lo que podría dificultar la visibilidad en carretera.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un inicio soleado que dará paso a un cielo más nublado, con temperaturas agradables y una brisa suave. Aunque no se esperan lluvias significativas, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.