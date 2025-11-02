El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, las nubes altas han estado presentes, y se espera que continúen así hasta la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se prevé un cielo cubierto y muy nuboso.

La temperatura durante el día oscilará entre los 16 y 25 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 17 grados, pero se espera que el termómetro suba gradualmente, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 16 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 55% y el 91%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja, con un 25% de posibilidad en las primeras horas del día y un aumento al 50% entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, las cantidades esperadas son mínimas, con una precipitación estimada de solo 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será escasa y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor del día. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, ofreciendo un ambiente más tranquilo.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de un cielo cubierto y algunas ráfagas de viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.