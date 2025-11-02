El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo variable que podría influir en las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas durante la mañana y la tarde, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco.

La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 24 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se experimentará un ligero descenso, situándose en torno a los 20 grados hacia las 19:00 horas. La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 92% a las 00:00 horas, pero se espera que disminuya a lo largo del día, estabilizándose en torno al 75% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es moderada, con un 55% de posibilidades de que se produzcan entre la 01:00 y las 07:00 horas. Sin embargo, las lluvias serán escasas, con un pronóstico de 0.2 mm de precipitación. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, y no se esperan precipitaciones significativas durante el resto del día.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se registrarán vientos del suroeste a 8 km/h, aumentando a 11 km/h en la tarde. A medida que avance el día, se espera que el viento cambie de dirección, predominando del norte y alcanzando velocidades de hasta 14 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 25% de posibilidades en las primeras horas del día, pero se espera que se mantenga en cero durante el resto de la jornada. Por lo tanto, aunque el cielo se nuble, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, Bormujos experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.