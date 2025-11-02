El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Bailén se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado muy nuboso durante la mañana y manteniéndose cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque con la precaución de la inminente llegada de nubes más densas.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se espera que se mantenga en torno al 60-70% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos serán moderados, predominando del sur y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 18 km/h, lo que podría aportar un ligero frescor a la atmósfera.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un 40% de posibilidad de lluvias ligeras entre la 1 y las 7 de la mañana, aumentando a un 45% entre las 7 y la 1 de la tarde. Sin embargo, las lluvias no se esperan que sean intensas, y la mayor parte del día podría transcurrir sin precipitaciones significativas. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye a cero, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará hacia el final del día.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 25% de posibilidad en las primeras horas de la mañana, pero se espera que esta amenaza se disipe rápidamente. Por la tarde, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que el sol haga su aparición antes del ocaso, que se producirá a las 18:15. Esto ofrecerá una oportunidad para disfrutar de un atardecer pintoresco, aunque el cielo aún podría estar parcialmente nublado.

En resumen, el día en Bailén se caracterizará por un tiempo templado y mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia en las primeras horas, pero con una mejora hacia la tarde. Los residentes pueden disfrutar de un día activo, siempre atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.