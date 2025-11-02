El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Baeza se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, con periodos de cielo cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa, especialmente en la franja horaria de 07:00 a 13:00, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 75%. Sin embargo, la cantidad de lluvia prevista es mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 13 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 18 grados en las horas de la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se verá acompañado de un descenso gradual hacia la noche, cuando se espera que los termómetros marquen alrededor de 13 grados al caer el sol a las 18:14.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que rondarán el 83% al amanecer. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con las temperaturas suaves.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento moderado contribuirá a la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan un poco más frescas, especialmente en las horas más ventosas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no son propensas a tormentas eléctricas. A medida que el día avance, la probabilidad de tormenta se reduce a cero, lo que indica que las condiciones climáticas se estabilizarán.

En resumen, Baeza experimentará un día mayormente nublado con temperaturas suaves y una ligera posibilidad de lluvia en las horas de la mañana. Los residentes deben estar preparados para un ambiente húmedo y fresco, con un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.