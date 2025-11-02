El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, se espera en Baena un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada tranquilo. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad irá aumentando, alcanzando un estado nuboso hacia las 3 de la tarde, y posteriormente, se espera que el cielo esté muy nuboso y cubierto durante la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 15 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 21 grados hacia las 3 de la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, situándose alrededor de los 17 grados. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad relativa, que oscilará entre el 72% y el 89%, podría hacer que se sienta un poco más fresco, especialmente en las horas de la mañana y la noche.

En cuanto a la precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque existe una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas lloviznas muy ligeras en las primeras horas de la mañana. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se incrementa ligeramente, pero se mantendrá en niveles bajos, por lo que no se anticipan acumulaciones importantes.

El viento soplará de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 11 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento suave será un alivio ante la humedad, haciendo que el tiempo sea más tolerable.

En resumen, Baena experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia. Los habitantes podrán disfrutar de un ambiente fresco y cómodo, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.