El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Ayamonte se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las primeras horas de la tarde. Para la tarde y la noche, se espera que el cielo esté cubierto, lo que podría traer consigo algunas precipitaciones.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 17 y 19 grados . La mañana comenzará con una temperatura de 18 grados, que se mantendrá hasta la tarde, cuando alcanzará un máximo de 19 grados. A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá ligeramente, situándose en torno a los 16 grados. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad relativa, que rondará el 89% en las primeras horas, podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 65% de que se registren lluvias escasas durante la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que la cantidad de lluvia será mínima, con un pronóstico de 0.1 mm a 5 mm, lo que no debería causar inconvenientes significativos. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Ayamonte estén preparados para la posibilidad de un chaparrón ligero.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando su intensidad a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 40% de posibilidad en las primeras horas del día, pero se espera que esta disminuya a cero en la tarde y noche. Por lo tanto, aunque el día se presentará mayormente nublado y con algunas lluvias, no se anticipan condiciones severas.

En resumen, Ayamonte vivirá un día de nubosidad variable, con temperaturas agradables y la posibilidad de algunas lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para el cambio en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.