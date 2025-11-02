El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Arahal se prepara para un día mayormente cubierto, con variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. A partir de las 3 de la madrugada, se espera un cielo completamente cubierto, que persistirá durante gran parte de la jornada.

En cuanto a la temperatura, se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 16 y 24 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de los 16 grados, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 4 de la tarde. A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá gradualmente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 8 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 86% a medianoche y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, alcanzando un 63% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas en Arahal. La probabilidad de precipitación es baja, con un 20% de posibilidades entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 40% entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde. Sin embargo, a partir de la 1 de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye drásticamente a un 5%, y se espera que no haya precipitaciones entre las 7 de la tarde y la medianoche.

El viento soplará mayormente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 14 km/h. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En resumen, Arahal experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias significativas. La combinación de humedad y temperaturas suaves puede hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los habitantes disfrutar de las actividades al aire libre, pero con precaución ante la posible sensación de bochorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.