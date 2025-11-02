El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con períodos de nubes altas y cubiertas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, lo que limitará la incidencia del sol. La probabilidad de precipitación es del 50% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que podrían registrarse algunas lluvias ligeras, aunque la cantidad esperada es mínima, con un total de 0.1 mm pronosticados.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 22 grados . A pesar de este aumento, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 0% de posibilidad entre las 1 y las 7 de la tarde. Las condiciones de viento serán moderadas, con rachas que podrían alcanzar hasta los 17 km/h desde el oeste, lo que podría proporcionar algo de alivio ante la sensación de humedad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 10 de la noche. El cielo seguirá cubierto, pero se espera que las condiciones de lluvia sean escasas, con una probabilidad de precipitación del 0% entre las 7 de la tarde y la medianoche. La humedad relativa también comenzará a aumentar, alcanzando el 82% hacia el final del día.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente nublado con temperaturas que variarán entre los 13 y 22 grados . Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia en las primeras horas del día, se espera que las condiciones se mantengan relativamente estables y sin precipitaciones significativas durante la tarde y la noche. Los vientos serán suaves, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable a medida que el día avanza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.