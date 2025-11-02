El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Almonte se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente durante las primeras horas de la tarde, lo que podría dar lugar a una sensación de mayor frescura.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a descender, estabilizándose alrededor del 60% hacia la tarde. Esto podría contribuir a una ligera mejora en la sensación térmica, aunque las nubes seguirán presentes.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es moderada, con un 65% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 20% hacia la tarde. Sin embargo, las cantidades esperadas son mínimas, con una precipitación estimada de solo 0.7 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia que pueda caer será escasa y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noroeste y del norte, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 13 km/h. Esto proporcionará una brisa fresca, especialmente en las horas más cálidas del día, cuando las temperaturas alcancen su punto máximo de 25 grados alrededor de las 16:00 horas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a unos agradables 14 grados . La visibilidad se verá afectada por la bruma y la niebla en las primeras horas de la mañana, pero mejorará a medida que avance el día.

En resumen, Almonte experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia. Los residentes pueden disfrutar de un día al aire libre, aunque se recomienda estar preparados para posibles cambios en el tiempo, especialmente en las primeras horas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.