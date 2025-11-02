El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente brumoso durante las primeras horas de la mañana, con una visibilidad reducida que podría dificultar la conducción. A medida que avance el día, se espera que la bruma dé paso a un cielo cubierto, especialmente en las horas centrales, donde se prevé la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones, aunque ligeras, podrían acumular hasta 0.7 mm en su punto máximo, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 15 y 24 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 18 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en la tarde, antes de volver a subir hacia la noche. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescura y podría intensificar la percepción de frío. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 52% por la tarde, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más cómodo.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Es recomendable vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y a la brisa.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 30% de posibilidad durante las primeras horas del día, lo que podría indicar la presencia de actividad eléctrica en la zona. Sin embargo, a medida que avance la jornada, esta probabilidad disminuirá significativamente, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará hacia la tarde.

En resumen, Aljaraque experimentará un día de clima variable, con bruma matutina, cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de cambios repentinos en las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.