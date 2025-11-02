El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, La Algaba se prepara para un día mayormente nuboso, con una mezcla de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será notable, con un cielo cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C en las horas más cálidas del día, proporcionando un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 62% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas centrales del día. A medida que avanza la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 22°C, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la frescura que puede sentirse con el viento.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es moderada, con un 45% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, disminuyendo a un 25% entre las 7 y la 1 de la tarde. Sin embargo, las lluvias, si se presentan, serán ligeras y esporádicas, por lo que no deberían afectar significativamente las actividades diarias. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se reduce a un 5%, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará hacia el final del día.

El viento soplará predominantemente del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

A medida que el día avance, el cielo comenzará a despejarse, permitiendo que las últimas horas de la tarde y la noche se presenten con un cielo más claro. La puesta de sol se producirá a las 18:24, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de contrastes en La Algaba. En resumen, se prevé un día variado, con temperaturas agradables y una mezcla de nubes que invitan a disfrutar del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.