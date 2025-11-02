El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 11 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga constante, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables para la mayoría de los habitantes. Este nivel de humedad, combinado con la ausencia de lluvias, sugiere que el día será ideal para actividades al aire libre, permitiendo disfrutar de un ambiente fresco y agradable.

El viento soplará de manera moderada, con una velocidad que oscilará entre 3 y 9 km/h, predominando de dirección noreste. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura adicional. Sin embargo, no se prevén condiciones adversas que puedan afectar la normalidad de las actividades diarias.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La visibilidad será buena, aunque se espera que haya momentos de bruma en las primeras horas, especialmente en las zonas más cercanas a la sierra.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será mínima, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y sin sobresaltos meteorológicos. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día.

Los ciudadanos de Alcalá la Real pueden disfrutar de un día de otoño caracterizado por un tiempo templado y agradable, ideal para paseos y actividades al aire libre. Con el sol saliendo a las 07:41 y poniéndose a las 18:16, hay muchas horas de luz para aprovechar. En resumen, se prevé un día apacible, perfecto para disfrutar de la belleza del entorno natural y de la vida en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.