El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas y cubiertas, especialmente en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 17 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 56% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 45% entre la 01:00 y las 07:00, y un 35% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son escasas, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que sugiere que, aunque hay posibilidad de chubascos, estos no serán significativos.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 15 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 25% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 10% entre las 07:00 y las 13:00, y cayendo a 0% en las horas posteriores. Esto indica que, aunque hay cierta inestabilidad en la atmósfera, las condiciones no son propicias para tormentas severas.

Los ciudadanos de Alcalá de Guadaíra deben estar preparados para un día con cambios en el tiempo, donde la combinación de temperaturas agradables y un aumento en la nubosidad podría dar lugar a un ambiente variable. Se recomienda llevar un paraguas o impermeable, especialmente si se planea estar al aire libre durante la tarde. A medida que el sol se ponga a las 18:24, se espera que las temperaturas comiencen a descender, marcando el final de un día que, aunque incierto en cuanto a precipitaciones, promete ser cálido y relativamente agradable.

