El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto este 1 de noviembre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, la presencia de nubes altas dominará el cielo, con temperaturas que rondarán los 14 grados centígrados. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más nublado, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 19 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 81% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Por la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que el día avance, especialmente en las horas de la tarde.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 19:00 y las 21:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, no se puede descartar la aparición de algún chubasco aislado.

La salida del sol se producirá a las 07:47, y el ocaso será a las 18:24, lo que proporciona un tiempo de luz diurna considerable para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas y el viento.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque no se esperan lluvias, es aconsejable estar preparado para un posible cambio en las condiciones meteorológicas hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.