El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas centrales, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados a lo largo del día. En la mañana, se prevén temperaturas alrededor de los 15 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 24 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados hacia el final del día. Esta variación térmica sugiere que, aunque el día será templado, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada. A medida que el día avance, la humedad disminuirá, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 70% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Es importante tener en cuenta que el viento puede ser más notable en áreas abiertas y en las cercanías de espacios amplios.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Utrera podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los eventos programados al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

En resumen, el día en Utrera se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque no se esperan lluvias, la alta humedad y las nubes pueden hacer que la sensación térmica varíe, por lo que es aconsejable estar preparado para un día fresco y algo ventoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.