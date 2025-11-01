El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un agradable ambiente otoñal. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados centígrados. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.
Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar hasta los 17 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día. La sensación térmica se verá influenciada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la mañana.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 10 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Úbeda pueden disfrutar de un día seco y soleado, sin la preocupación de lluvias inesperadas.
A lo largo del día, el cielo experimentará algunas variaciones, con la aparición de nubes altas en la tarde, aunque estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes otoñales que caracterizan a la región en esta época del año.
En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por sus calles históricas o disfrutar de un café en alguna de sus terrazas. Con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado, los habitantes y visitantes de la ciudad podrán aprovechar al máximo este día otoñal.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.
