El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

Hoy, 1 de noviembre de 2025, Tomares se presenta con un panorama meteorológico mayormente nublado, con una predominancia de cielos cubiertos a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, con descripciones que van desde "muy nuboso" hasta "cubierto", lo que sugiere que la luz solar será escasa. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 14:00, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada. Esto podría generar una sensación de bochorno, aunque las temperaturas no sean excesivamente altas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 54-60% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, hay que estar atentos a la probabilidad de tormentas, que se incrementa a un 25% en el periodo de 19:00 a 01:00. Esto podría indicar la posibilidad de chubascos o tormentas aisladas en la noche, aunque no se prevé que sean intensas.

El viento soplará mayormente del suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 8-12 km/h.

El orto se producirá a las 07:48 y el ocaso a las 18:26, lo que significa que disfrutaremos de aproximadamente 10 horas y 38 minutos de luz solar. A medida que el día avance, la combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas podría crear un ambiente algo pesado, pero sin condiciones extremas.

En resumen, el día en Tomares se caracterizará por cielos cubiertos, temperaturas agradables y la posibilidad de tormentas por la noche. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir más tarde, ya que la probabilidad de lluvia aumenta en las horas nocturnas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.