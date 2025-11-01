El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% al amanecer, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.
A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 14 grados. La nubosidad persistirá, y no se esperan precipitaciones durante las primeras horas del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, la atmósfera se sentirá cargada debido a la alta humedad.
Durante la tarde, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando hasta 24 grados en su punto máximo. A pesar de este ligero ascenso, el cielo seguirá cubierto, con nubes que dominarán el paisaje. La probabilidad de precipitación se incrementará en la franja horaria de 19:00 a 01:00, con un 25% de posibilidad de lluvias, aunque la cantidad esperada no será significativa.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 17 km/h a lo largo del día. En las horas más cálidas, se prevé que el viento alcance su máxima racha, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo ante la sensación de calor. Sin embargo, la combinación de la humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más intensa.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados hacia el final del día. La nubosidad persistirá, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 25% durante la franja horaria de la tarde-noche. Esto sugiere que, aunque no se esperan lluvias intensas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.
En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día, la posibilidad de algunas gotas en la tarde-noche no puede ser descartada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- Así están los embalses en Córdoba tras las lluvias intensas de la borrasca Benjamín
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- Intento de robo en cinco locales de Ronda de los Tejares y la plaza de Colón: “No sabía ni lo que buscaba”
- Más de 4.000 euros diarios por mantener ingresado al profesor cordobés en Vietnam: 'Cada día se hace más difícil sostener la situación
- Varias carreteras de la provincia de Córdoba, cortadas por desbordamientos y acumulación de barro por las lluvias
- El coste para trasladar al profesor ingresado desde Vietnam a Córdoba asciende a 335.000 euros, aunque se demoraría al menos dos semanas más
- Una tromba de agua anega calles en Lucena y Priego y corta varias carreteras