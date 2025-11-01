El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% al amanecer, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 14 grados. La nubosidad persistirá, y no se esperan precipitaciones durante las primeras horas del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, la atmósfera se sentirá cargada debido a la alta humedad.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando hasta 24 grados en su punto máximo. A pesar de este ligero ascenso, el cielo seguirá cubierto, con nubes que dominarán el paisaje. La probabilidad de precipitación se incrementará en la franja horaria de 19:00 a 01:00, con un 25% de posibilidad de lluvias, aunque la cantidad esperada no será significativa.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 17 km/h a lo largo del día. En las horas más cálidas, se prevé que el viento alcance su máxima racha, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo ante la sensación de calor. Sin embargo, la combinación de la humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más intensa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados hacia el final del día. La nubosidad persistirá, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 25% durante la franja horaria de la tarde-noche. Esto sugiere que, aunque no se esperan lluvias intensas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día, la posibilidad de algunas gotas en la tarde-noche no puede ser descartada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.