El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

Hoy, 1 de noviembre de 2025, La Rinconada se presenta con un panorama meteorológico mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una transición a condiciones cubiertas que se mantendrán durante gran parte del día. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga densa, con la posibilidad de que se presenten nubes altas en algunos momentos, especialmente en las horas de la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 14 y 25 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 15 grados, alcanzando un máximo de 25 grados hacia la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un descenso gradual, situándose en torno a los 17 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día, ya que los registros indican cero milímetros de precipitación. Sin embargo, se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 30% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto podría estar relacionado con la inestabilidad que genera la alta humedad y la nubosidad presente.

El viento soplará predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con la humedad. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 3 y 8 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día.

La visibilidad se verá afectada por la bruma y la alta humedad, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la percepción de distancias. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

En resumen, La Rinconada experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero con alta humedad, lo que podría generar una sensación de incomodidad. La posibilidad de tormentas hacia la tarde añade un elemento de incertidumbre a la jornada, por lo que es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.