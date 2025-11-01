El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00 y 14 grados durante las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando un 90% a las 02:00, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 13 grados entre las 04:00 y las 07:00, con un aumento gradual a 14 grados hacia las 08:00. La humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 89% a las 08:00, lo que permitirá que el día se sienta más agradable. El viento soplará del este con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a 24 grados a las 15:00 y manteniéndose en torno a los 22 grados hasta las 17:00. El cielo se cubrirá de nubes altas a partir de las 03:00, y aunque se espera que el cielo esté mayormente nublado, no se anticipan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0%. La humedad relativa seguirá disminuyendo, bajando a un 41% a las 16:00, lo que hará que el tiempo sea más seco y cómodo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 19:00 y bajando a 16 grados hacia las 22:00. El viento cambiará de dirección hacia el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h, lo que proporcionará un ambiente tranquilo para disfrutar de la velada.

En resumen, el día en Puente Genil se caracterizará por un tiempo mayormente despejado a poco nuboso, con temperaturas agradables durante la tarde y un ambiente seco. No se esperan lluvias, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de actividades al aire libre y de la belleza del paisaje otoñal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.