El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Priego de Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:41. A medida que avanza la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , con una ligera brisa proveniente del noreste que alcanzará velocidades de hasta 1 km/h.
A partir de las 10:00, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 15 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 19 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 72% al mediodía. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca de lo que realmente es.
Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00, con un valor de 19 grados, antes de comenzar a descender lentamente hacia la tarde.
A medida que se acerca la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. Las temperaturas comenzarán a bajar, alcanzando los 12 grados hacia las 23:00. La humedad relativa aumentará ligeramente, llegando a un 78% al final del día, lo que podría hacer que las noches sean un poco más frescas.
El viento será otro factor a tener en cuenta, con ráfagas que oscilarán entre 2 y 6 km/h, predominando del sur y suroeste. Esto proporcionará una brisa suave que, aunque no será suficiente para refrescar significativamente el ambiente, sí contribuirá a una sensación de confort durante el día.
En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se caracteriza por un día mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- Así están los embalses en Córdoba tras las lluvias intensas de la borrasca Benjamín
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- Intento de robo en cinco locales de Ronda de los Tejares y la plaza de Colón: “No sabía ni lo que buscaba”
- Más de 4.000 euros diarios por mantener ingresado al profesor cordobés en Vietnam: 'Cada día se hace más difícil sostener la situación
- Varias carreteras de la provincia de Córdoba, cortadas por desbordamientos y acumulación de barro por las lluvias
- El coste para trasladar al profesor ingresado desde Vietnam a Córdoba asciende a 335.000 euros, aunque se demoraría al menos dos semanas más
- Una tromba de agua anega calles en Lucena y Priego y corta varias carreteras