El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 19 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 100% en la mañana y bajará a un 60% hacia la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas durante el día, aunque hay una probabilidad del 50% de que se produzcan algunas lluvias ligeras en la tarde, especialmente entre las 7 y las 8 de la tarde, con una acumulación estimada de 0.4 mm. Sin embargo, la mayor parte del día se mantendrá seco, lo que permitirá que los habitantes de Pozoblanco realicen sus actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento también contribuirá a dispersar la niebla matutina y a mantener el cielo mayormente nublado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría dar lugar a la formación de niebla nuevamente durante la madrugada del 2 de noviembre. Los habitantes de Pozoblanco deben estar preparados para un día fresco y nublado, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.