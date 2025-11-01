El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Palma del Río se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 12 y 14 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con temperaturas que alcanzarán los 15 grados a las 9 de la mañana. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor. A partir de las 10 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar gradualmente, alcanzando los 19 grados a las 11 de la mañana y 21 grados al mediodía.

Durante la tarde, se prevé que las nubes altas dominen el cielo, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 24 grados a las 3 de la tarde. La humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 58% hacia las 3 de la tarde, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan atentos a la posibilidad de lluvias ligeras, aunque la probabilidad de precipitación es baja, con un 20% de probabilidad de tormentas en la franja horaria de 7 a 9 de la noche.

El viento soplará predominantemente del sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 22 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 17 grados a las 8 de la tarde y bajando a 16 grados hacia la medianoche.

La puesta de sol se producirá a las 18:22, marcando el inicio de una noche que se espera tranquila, aunque con cielos mayormente nublados. Los ciudadanos de Palma del Río deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de que la niebla y las nubes altas marquen el ritmo de la jornada. Se recomienda precaución al conducir durante las primeras horas y disfrutar de las temperaturas agradables de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.