El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

Hoy, 1 de noviembre de 2025, Los Palacios y Villafranca experimentará un día mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, se espera un aumento en la presencia de nubes altas. Durante la tarde, la situación se tornará más nublada, alcanzando un estado de cielo muy nuboso y cubierto en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 15 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. A medida que se acerque la noche, se prevé un ligero descenso, situándose en torno a los 20 grados hacia las 19:00 horas. La sensación térmica será moderada, gracias a la humedad relativa que oscilará entre el 47% y el 100% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hacia la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que variarán en intensidad. Durante la mañana, el viento soplará del este a velocidades de entre 6 y 9 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con rachas que alcanzarán hasta 32 km/h desde el suroeste. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo de la jornada. Esto permitirá que los habitantes de Los Palacios y Villafranca disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente para la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender.

La salida del sol se producirá a las 07:47, y el ocaso está previsto para las 18:26, lo que proporcionará un día con una duración de luz solar considerable. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, permitiendo que se aprecien algunas estrellas.

En resumen, el día de hoy en Los Palacios y Villafranca se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.