El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Osuna se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 88% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo gradualmente a lo largo del día, situándose en torno al 45% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. A mediodía, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad. Sin embargo, la dirección del viento cambiará a oeste en la tarde, lo que podría influir en la percepción térmica.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es una buena noticia para los habitantes de Osuna, que podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. Las condiciones son ideales para paseos, actividades deportivas y eventos al aire libre, ya que el cielo despejado permitirá disfrutar de la luz solar.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 18:22, marcando el inicio de una noche tranquila y fresca.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que invita a disfrutar del aire libre y de las actividades cotidianas en un entorno favorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.