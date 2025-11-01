El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Morón de la Frontera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada las nubes altas vayan ganando protagonismo. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la madrugada. A medida que avance la mañana, se prevé un leve aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% a primera hora y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 71% en las horas centrales. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y agradable.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, manteniendo su intensidad.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable tener en cuenta la variación de la temperatura a lo largo del día, ya que por la mañana y al caer la tarde las temperaturas serán más frescas, mientras que en las horas centrales del día se alcanzarán temperaturas más cálidas.

El ocaso se producirá a las 18:24, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se verá cubierto por nubes altas hacia la tarde. En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.