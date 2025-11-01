El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy en Montilla, 1 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, se incrementará la presencia de nubes altas, especialmente en las horas centrales, donde el cielo se tornará cubierto.
Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo a 12 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento, alcanzando los 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia el final del día.
La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada. Esto puede generar una sensación de frescura y, en algunos momentos, puede haber niebla ligera. A medida que avance el día, la humedad disminuirá gradualmente, situándose en torno al 48% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sureste y este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Montilla podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, aunque en las primeras horas podría verse ligeramente reducida por la alta humedad.
En resumen, el tiempo en Montilla para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día otoñal típico de la región.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.
