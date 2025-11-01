El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, se espera en Moguer un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 18 grados, y el cielo seguirá cubierto. No se prevén precipitaciones durante la mañana, lo que permitirá que los habitantes de Moguer realicen sus actividades diarias sin preocuparse por la lluvia. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará ligeramente en la tarde, especialmente entre las 19:00 y las 21:00 horas, con un 35% de probabilidad de precipitación. Aunque la posibilidad de tormentas es baja, se espera un incremento en la actividad eléctrica en la zona durante este periodo.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su máximo, llegando a los 24 grados . La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 22 grados a las 18:00 horas. El cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá hasta la noche, aunque las precipitaciones no se anticipan como un evento significativo. La visibilidad será buena, pero la alta humedad podría generar niebla en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, el día en Moguer se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia en la tarde. Los habitantes deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más baja.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.