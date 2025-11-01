El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se situará en torno al 79% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a medida que el día avanza, alcanzando niveles de alrededor del 55% por la tarde. Esto sugiere un ambiente relativamente seco, lo que contribuirá a la sensación de calidez en las horas más soleadas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a lo largo del día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los habitantes de Martos podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del entorno natural.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad general del día. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 12 grados al caer el sol, que se producirá a las 18:17 horas. La noche se prevé tranquila, con un cielo mayormente despejado y temperaturas frescas.

En resumen, el tiempo en Martos para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Se recomienda llevar ropa ligera durante el día y algo más abrigado para la noche, ya que las temperaturas descenderán considerablemente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.