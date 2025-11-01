El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Marchena se presenta con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado poco nuboso, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable.

A lo largo de la mañana, la humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 93% y descendiendo gradualmente hasta un 46% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, pero se espera que el tiempo se sienta más cómodo a medida que la temperatura aumente. La combinación de temperaturas moderadas y una humedad que va disminuyendo permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 14 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad. Este viento del sur es característico de esta época del año y contribuirá a mantener el ambiente dinámico.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se irá cubriendo con nubes altas, aunque no se anticipan lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que los habitantes de Marchena pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol está programada para las 18:23, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por las nubes altas que adornarán el horizonte.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de un viento suave y temperaturas moderadas hará que el día sea perfecto para paseos, reuniones familiares o cualquier actividad que se desee realizar en el exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.