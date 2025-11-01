El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Mairena del Aljarafe se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, las nubes continuarán cubriendo el cielo, con algunas horas en las que se prevé que el cielo esté completamente cubierto.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frescas. A medida que el día progrese, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 17 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 93% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá por encima del 50% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de que se presenten algunas lluvias aisladas, con una probabilidad de 25% entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto podría estar asociado a la presencia de nubes altas que se formarán en la región.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, el viento se mantendrá moderado, lo que podría ofrecer algo de alivio ante la alta humedad.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas agradables durante la tarde, aunque con la posibilidad de algunas lluvias aisladas hacia el final del día. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y disfrutar de las temperaturas suaves que caracterizan esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.