El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un panorama mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con nubes altas predominando en la mayor parte del tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que la temperatura llegue a los 23 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 56% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A lo largo de la jornada, la humedad se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas, sobre todo en las primeras horas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas que oscilarán entre los 6 y 18 km/h, predominando de dirección sureste y oeste. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en contraste con las temperaturas más cálidas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% durante la mayor parte del día, aunque se prevé un leve aumento en la probabilidad de tormenta hacia la tarde, con un 5% entre las 19:00 y 01:00 horas. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá cubierto, y la humedad aumentará, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas. La puesta de sol se producirá a las 18:24, marcando el inicio de una noche tranquila y fresca.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día nublado con temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones del viento y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.