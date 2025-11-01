El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable para comenzar el día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado.

A lo largo de la jornada, el cielo se irá cubriendo gradualmente con nubes altas, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, alcanzando el 88%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, llegando a un 56% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con una velocidad que oscilará entre los 6 y 12 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas centrales del día, lo que podría ser un alivio ante las temperaturas más cálidas. Por la tarde, el viento cambiará a dirección oeste, manteniendo una velocidad moderada.

El orto se producirá a las 07:42, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso, mientras que el ocaso está previsto para las 18:20, ofreciendo una hermosa puesta de sol que cerrará el día.

En resumen, Lucena disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente pasear por la ciudad. La combinación de un cielo poco nuboso y temperaturas moderadas promete un día placentero para todos los habitantes y visitantes de Lucena.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.