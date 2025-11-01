El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lora del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, especialmente durante las primeras horas de la mañana. La nubosidad será predominante, con un cielo que se mantendrá cubierto en gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 24 grados.
Desde la madrugada hasta la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, con una sensación de frescor debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 95% en las primeras horas. Esta elevada humedad, combinada con la nubosidad, generará condiciones propensas a la niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.
A medida que avance la jornada, la temperatura comenzará a aumentar gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la presencia constante de nubes. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día, lo que sugiere que no se esperan lluvias, aunque la posibilidad de tormentas es baja, con un 20% de probabilidad en la franja horaria de 19:00 a 01:00.
El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente al caer la tarde. La dirección del viento cambiará a suroeste hacia el final del día, lo que podría traer consigo un ligero aumento en la temperatura.
La tarde se presentará con temperaturas agradables, alcanzando los 21 grados hacia las 17:00, aunque la humedad comenzará a descender gradualmente. A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá a 16 grados, y la humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando el 88% hacia la medianoche.
En resumen, el día en Lora del Río se caracterizará por un tiempo mayormente nuboso, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar de las horas de sol en la tarde, pero estar atentos a la posible niebla en las primeras horas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.
