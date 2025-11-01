El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, se presenta en Linares con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, lo que sugiere un día templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 87% a las 00:00, pero irá disminuyendo a medida que el día avanza, estabilizándose en torno al 56% a media tarde. Esto indica que, aunque la mañana será fresca, el ambiente se tornará más cómodo conforme se calienta el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y viento.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es un alivio para aquellos que tienen planes al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Linares.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 18:15, marcando el inicio de una noche tranquila y fresca.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.