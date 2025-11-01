El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 18 y 19 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 81% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará del sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 23 km/h, alcanzando rachas de hasta 39 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la temperatura se sienta más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 35% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto podría ser un factor a tener en cuenta para aquellos que planean actividades al aire libre.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque la presencia de nubes podría limitarla en algunos momentos. La combinación de la alta humedad y el viento podría generar un ambiente algo incómodo para quienes son sensibles a estos factores.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados . La humedad aumentará, alcanzando hasta un 94% hacia la medianoche, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero con un viento que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde y la noche, especialmente si tienen planes al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.