El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Lebrija. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una transición a condiciones completamente cubiertas a medida que avanza el día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que la temperatura llegue a los 25 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 97% por la mañana y disminuyendo ligeramente a un 86% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá que los habitantes de Lebrija realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y estable.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán vientos de aproximadamente 6 a 10 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 31 km/h en la tarde. Este aumento en la velocidad del viento podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al final de la jornada.

Los momentos más despejados se esperan hacia la tarde, cuando el cielo podría mostrar algunas brechas en las nubes, permitiendo que el sol brille intermitentemente. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo cubierto, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. Los vientos del sur aportarán un toque fresco, especialmente en las horas de la tarde, haciendo de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.