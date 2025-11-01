El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta situarse en torno al 50% durante la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco, pero no incómodo, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente en las primeras horas del día y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A pesar de que el viento será notable, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la normalidad de las actividades diarias.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para ello. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece la provincia.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a presentar algunas nubes altas, pero sin que esto afecte significativamente la claridad del día. La puesta de sol está programada para las 18:16, momento en el que se podrá apreciar un hermoso ocaso, ideal para disfrutar en compañía de amigos o familiares.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.