El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Huelva se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 19 grados , manteniendo un tiempo templado que se sentirá agradable para los que se aventuren a salir.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 24 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un respiro del fresco matutino. Sin embargo, la nubosidad persistirá, con momentos de nubes altas que podrían ofrecer un ligero cambio en la luminosidad del día. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 61% y el 84%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante la jornada, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en las primeras horas y un leve aumento a un 45% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque la tarde podría traer algunas nubes más densas, la probabilidad de que se materialicen en forma de lluvia es baja.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta 21 km/h en las horas más activas. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en la tarde, donde se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 36 km/h. Este viento del sur aportará un ligero alivio a las temperaturas, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. El ocaso se producirá a las 18:30, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y templados para disfrutar de la belleza de Huelva en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.