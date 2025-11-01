El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente cubierto con nubes altas y un ambiente fresco. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que llegue a los 24 grados, proporcionando un respiro agradable en comparación con las frescas mañanas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 56% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Es recomendable que quienes planeen salir lleven una chaqueta ligera, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden nuevamente a los 17 grados.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, permitiendo que las temperaturas caigan a 12 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:25, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y la vida al aire libre.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy será mayormente cubierto con temperaturas agradables durante el día y frescas por la noche. Sin lluvias a la vista y un viento moderado, es un buen día para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer, siempre teniendo en cuenta la ligera brisa que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.