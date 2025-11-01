El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 18 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de bochorno. A partir de la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 24 grados, pero la combinación de la humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican cero milímetros de precipitación. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 10% de tormentas, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas. Esto podría traer consigo algunas rachas de viento más intensas, con velocidades que alcanzarán hasta 31 km/h, provenientes del suroeste.

El viento, que será predominante durante todo el día, comenzará suave por la mañana, con velocidades de entre 1 y 2 km/h, pero irá aumentando a medida que avance la jornada. Para la tarde, se prevé que el viento sople con más fuerza, alcanzando rachas de hasta 30 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá cubierto, y la humedad aumentará, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría y húmeda.

En resumen, el día en Coria del Río se caracterizará por cielos nublados, temperaturas agradables pero con alta humedad, y la posibilidad de tormentas hacia la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas y disfrutar de las horas de luz antes de que caiga la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.