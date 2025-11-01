El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Córdoba se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá muy nuboso y cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados. Sin embargo, las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde, alcanzando los 17 grados a las 20:00 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a un 93% hacia el final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las nubes, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Córdoba durante el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en la mayoría de los periodos, con un leve aumento al 10% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, aunque no se espera que esto se traduzca en lluvias significativas. Por lo tanto, es un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un cielo nublado.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, con velocidades más suaves.

En resumen, Córdoba experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas agradables en las horas centrales, pero con un ambiente húmedo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja. La ausencia de precipitaciones y un viento moderado permitirán disfrutar de actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.