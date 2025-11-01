El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso" a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 23 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a los 16 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 70% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hacia el final de la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 25% de probabilidad entre las 19:00 y 21:00 horas. A pesar de esta posibilidad, las condiciones generales se mantendrán secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque con precaución ante la posibilidad de cambios repentinos en el tiempo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

El orto se producirá a las 07:49 y el ocaso será a las 18:26, lo que significa que los habitantes de Castilleja de la Cuesta podrán disfrutar de aproximadamente 10 horas y 37 minutos de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán, alcanzando los 14 grados hacia las 21:00 horas, lo que sugiere que será recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el día se presenta como uno nublado y fresco, ideal para actividades que no requieran de un tiempo soleado, con la posibilidad de tormentas al final de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.