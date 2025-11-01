El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

Hoy, 1 de noviembre de 2025, Cartaya se presenta con un panorama mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se espera que las nubes altas comiencen a dominar el paisaje. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá bastante estable, comenzando en torno a los 18 grados y alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales. Este clima templado es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente al caer la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 81% y descendiendo gradualmente hasta un 63% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de tormenta hacia la tarde, aunque se estima que no afectará a la región.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y agradable, ideal para paseos por la costa o actividades en el campo. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento puede ser un poco más intenso, no se esperan condiciones adversas que puedan afectar la seguridad de los habitantes o visitantes de Cartaya.

En resumen, el día se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Los cartayeros podrán disfrutar de un día tranquilo, con la posibilidad de que las nubes altas ofrezcan un espectáculo visual interesante al atardecer, que se espera para las 18:31. Así que, si tienes planes para hoy, aprovecha el tiempo templado y el viento suave para disfrutar de lo que Cartaya tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.