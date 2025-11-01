El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que, aunque no traerán precipitaciones, generarán una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 54% hacia la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance el día, el viento se mantendrá constante, lo que podría ayudar a dispersar un poco las nubes, aunque no se espera que el cielo se despeje por completo.

La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, donde se estima un 5% de posibilidad de tormenta entre las 7 y las 8 de la tarde. Sin embargo, las condiciones meteorológicas actuales no sugieren que se produzcan lluvias significativas.

Los ciudadanos de Carmona pueden esperar un día tranquilo en términos de clima, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas y la alta humedad. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy será fresco y nublado, con temperaturas agradables durante el día y un viento moderado que aportará un toque de frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.