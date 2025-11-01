El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Camas, con nubes altas y un predominio de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se prevé un leve aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 61% hacia el mediodía. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubosas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 25% en el periodo de 19:00 a 01:00, aunque las posibilidades de tormenta son igualmente bajas.

El viento soplará predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la tarde. A medida que el sol se ponga a las 18:26, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que al final del día se sitúen en torno a los 17 grados.

A lo largo de la jornada, se recomienda a los ciudadanos de Camas que se preparen para un día mayormente nublado, con la posibilidad de disfrutar de breves momentos de sol entre las nubes. Es un buen día para actividades en interiores, aunque aquellos que deseen salir al aire libre deben estar preparados para el viento y la alta humedad. La combinación de temperaturas agradables y cielos cubiertos puede hacer que el día sea ideal para paseos cortos, siempre que se mantenga un abrigo ligero para las horas más frescas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.