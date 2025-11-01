El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente nublado, aunque sin precipitaciones significativas. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantiene en torno a los 15 grados , con una ligera disminución a 14 grados durante la madrugada. A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente relativamente templado.

La humedad relativa se sitúa en niveles altos, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 55% en la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A lo largo del día, la nubosidad variará, con predominancia de nubes altas y cubiertas, lo que limitará la presencia del sol en el cielo. Sin embargo, se prevé que haya momentos de poco nuboso, especialmente en la tarde, lo que podría ofrecer breves intervalos de sol.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas que oscilarán entre los 5 y 24 km/h, predominando de dirección suroeste. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día.

No se anticipan lluvias en la jornada, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es un alivio para aquellos que planean disfrutar de un paseo o realizar actividades en el campo. La salida del sol se producirá a las 07:42, mientras que el ocaso será a las 18:19, marcando un día con una duración de luz solar moderada.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se caracteriza por temperaturas agradables, alta humedad y un cielo mayormente nublado, sin riesgo de lluvias. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.