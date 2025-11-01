El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

Hoy, 1 de noviembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con nubes altas y un cielo predominantemente gris. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera se presentará con nubes altas, que se mantendrán hasta el amanecer. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente durante las horas centrales del día, con una visibilidad limitada y una sensación de humedad en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 25 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 25 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura puede resultar agradable, pero la alta humedad relativa, que rondará entre el 44% y el 98% a lo largo del día, podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en contraste con las temperaturas más cálidas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para los habitantes y visitantes de Las Cabezas de San Juan, ya que podrán disfrutar de un día sin interrupciones por el tiempo. Sin embargo, la combinación de nubes y viento puede hacer que el día se sienta más fresco, especialmente en las horas de la tarde y al caer la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:26, las temperaturas comenzarán a descender, y el cielo seguirá cubierto, manteniendo la atmósfera tranquila y serena. La noche se presentará con temperaturas que rondarán los 12 grados, lo que sugiere que será un buen momento para abrigarse si se planea salir.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas agradables y un viento moderado, todo ello sin la amenaza de lluvia, lo que permitirá disfrutar de las actividades diarias con tranquilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.